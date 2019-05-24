Как похудеть без диет и упражнений [ Редактировать ]
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Многие женщины в стремлении похудеть к пляжному сезону мучают себя диетами и невыносимыми тренировками. Но не многие из них знают, что есть способ гораздо легче:
- Заварите себе 300 мл крепкого настоящего кофе (растворимый не подходит), добавьте в него побольше корицы, ванилина и красного перца. Одна такая смесь в день поможет вам серьезно ускорить метаболизм. Это реально работает, но не пейте слишком много, помните о своем здоровье.
- Съедайте по половинке грейпфрута перед каждым приемом пищи, что бы это ни было. Даже, если собираетесь съесть маленькую конфетку! Грейпфрут - один из самых эффективных сжигателей жира.
- Налейте в чашку (200 мл) горячей воды, насыпьте туда корицы. Оставьте на полчаса остыть. В уже холодную (это важно!) жидкость добавьте мед. Полчашки выпейте сразу перед сном, а оставшуюся половину – натощак с утра.
- Выпивайте по 2 стакана чистой воды за 10-15 минут до еды. Это сильно ускоряет метаболизм, помогает пище правильно перевариваться, не откладываясь в жир.
- Жуйте каждый кусочек не менее 50-ти раз. "Еду надо пить, напитки надо есть" - вот девиз древних буддийских монахов, которые отличались своей худощавостью в древности, когда этот обычай соблюдался.
- Всего лишь соблюдая 1-2 из этих правил вы сможете сбросить 0,5-3 кг за неделю, не придерживаясь никаких ограничений в питании! Ну а если вы сможете придерживаться всех 5-ти пунктов, то вы неизбежно потеряете не меньше 3 кг всего за 7 дней! Чудо, не правда ли? А главное, без каких-либо усилий.
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