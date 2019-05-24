В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В определенных регионах Украины объявили штормовое предупреждение, сообщает "УНН".
"До конца суток 24 и в течение суток 25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Днем 25 мая в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Черногории будут штрафовать туристов за внешний вид.
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