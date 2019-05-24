В пятницу, 24 мая, в Конституционный Суд Украины поступило представление народных депутатов относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, передает "УНН".

"В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов "от 21 мая 2019 № 303/2019", - говорится в сообщении.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте Конституционного Суда Украины в рубрике "На рассмотрении суда".

Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Также, в Украине стартовала избирательная кампания в Раду.