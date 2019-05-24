Вибори у Європарламент: праві популісти претендують на чотири мандати [ Редактировать ]
За результатами екзитполів на виборах до Європарламенту в Нідерландах перемогли проєвропейські політсили. Партія праці, Народна партія та Християнські демократи на трьох отримали 13 депутатських місць.
А ось їхні суперники - праві популісти - можуть претендувати лише на чотири мандати. Нагадаю, напередодні своїх представників у новому скликанні Європарламенту - обрали нідерландці та британці.
У Сполученому Королівстві екзитпол не проводили. Сьогодні голосування відбудуться в Ірландії та Чехії. В інших країнах-ЄС вибори призначені на суботу-неділю. Загальні офіційні результати оголосять тільки після закриття останньої дільниці в неділю ввечері.
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