Петиция относительно отставки главы Администрации президента Андрея Богдана, размещенная на сайте президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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Автор петиции Василевский Александр просит немедленно отправить Богдана в отставку якобы из-за нарушения закона "Об очищении власти" (люстрации).

Однако голосование за петицию продлится еще 91 день. Только после этого ее смогут направить на рассмотрение президенту.

Ранее сообщалось, что в АП отреагировали на петицию об отставке Зеленского.