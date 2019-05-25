Отставка Богдана: петиция собрала нужное количество голосов [ Редактировать ]
Петиция относительно отставки главы Администрации президента Андрея Богдана, размещенная на сайте президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Автор петиции Василевский Александр просит немедленно отправить Богдана в отставку якобы из-за нарушения закона "Об очищении власти" (люстрации).
Однако голосование за петицию продлится еще 91 день. Только после этого ее смогут направить на рассмотрение президенту.
Ранее сообщалось, что в АП отреагировали на петицию об отставке Зеленского.
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