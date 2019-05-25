Щорічна регата з вітрильного спорту відбулася сьогодні в столиці. Кілька десятків кораблів змагалися у швидкості та вправності. Кому вітер був попутнім - розповість наша кореспондентка Галина Якушко.

Головна набережна столиці. Поряд із поштовою площею два десятки вітрильників прив'язані до причалу - чекають свого часу. Сьогодні в цій акваторії - змагання з вітрильного спорту.

"Нам всім бажають попутного вітру, хоча на сьогоднішній день - ми ходимо проти вітру".

"Як правильно розгортати вітрила - по вітру! Але є таке прислів'я, що літак злітає проти вітру - так само і яхта, так само і людина".

Денис розгортає вітрила, рівняє кіль, він відповідає за передню частину яхти - за "бак". Сьогодні з командою він готується перемагати.

"Рульовий, бакавий пітмен - є різні вимоги до людей, є різні посади. - Ну, а ви хто? - Бакавий! - І що ви будете робити? - Відповідати за передні вітрила, відповідати за постановку сінакера на попутному курсі", - розповідає Денис Золотов, яхтсмен.

Одразу поряд із командою Дениса - ветеран вітрильного спорту, колишній викладач - щоб привернути до себе удачу, вдів вишиванку.

"Свято! На свято треба дягатися! Я взагалі на змагання одягаю вишиванку", - говорить Георгій Лісовий, яхтсмен.

Георгій нашій знімальній групі показує свою яхту. Каже, вона у нього "не модернова, зате фартова":

"Стернуємо ми за допомогою оцього стерна. Значить, оце палуба, відповідно це - кокпіт. Це місце, де ми працюємо, тому що з вітрилами треба працювати весь час. Це не моторний човен, який включив і ти більше нічого не думаєш".

Судна мають подолати 3-кілометрову дистанцію. Обійти буйок і повернутися. Змагаються на швидкість і спритність - переможе той, хто вміліше скористається вітром.

Серед учасників немає професійних спортсменів. Переважно, це - любителі вітрильного спорту. Тут і бізнесмени, і музиканти. Кораблі різногабаритні і, здебільшого, прогулянкові. Проте, це не заважає учасникам йти проти течії.

"Складність перегонів в тому, що вітру не багато, а течія дуже сильна і посилення течії - це через те, що зараз субота і на дамбі спускають воду. А коли мало вітру і велика зустрічна течія - то яхтам всю свою енергію треба витрачати на те, щоб подолати течію", - розповідає Леся Ганжа, секретар регати.

В учасників буде по три старти. Переможці отримають кубок.