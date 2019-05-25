Реконструкція, на яку чекали понад два десятиліття. У Черкасах почали відновлювати знищене пожежею крило Національного університету імені Богдана Хмельницького.

Чи встигнуть закінчити роботи до нового навчального року - розкажуть наші кореспонденти.

Ось так під гуркіт техніки студенти черкаського Національного університету складають сесію. І викладачі, й учні не приховують: цього будівництва університет чекав понад двадцять років. Ліве крило корпусу вщент вигоріло ще в середині 90-х і через нестачу кабінетів, заняття тут змушені були проводити в кілька змін.

"Воно може і заважає нам, але на фоні того, що ми так довго цього очікували - ми готові терпіти будь-які незручності", - зазначила Тетяна Богдан, викладачка кафедри психології Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького.

Незручностей через згорілу частину корпусу в університету було багато, - розповідають працівники вишу.

Ось такий грибок на стінах майже на кожному поверсі вцілілого приміщення. Ліквідувати підтікання було неможливо - каркас знищеного крила весь цей час був без накриття.

"Кожен рік ми підшпакльовуємо і ремонтуємо все - 28 років простояло не накрите і текло по стіні і пішов грибок".

За майже 30 років обласна влада кілька разів планувала відновити зруйноване крило будівлі, але то бракувало грошей, то бажання. Та минулої осені Держава таки виділила на реконструкцію 45 мільйонів гривень, і роботи розпочалися. Через небезпеку старий каркас повністю знесли разом із фундаментом. А на початку травня підрядник вже вибудував майже три поверхи.

"Коли можна розраховувати щоб перекрити? - Ну, я думаю, через півтора місяці. До 21 липня можна".

Жарти - жартами, та проблем із фінансуванням реконструкції було чимало, каже народний депутат Сергій Рудик. Саме він допоміг із виділенням необхідної суми на будівництво. Розповідає - спочатку фінансування не встигало за темпами робіт підрядника, тепер - будівельники не встигають за виділенням грошей.

"Наше завдання щоб станом на перше липня наші плани по реконструкції співпадали з фінансуванням і з роботою підрядника. Не все так, як би хотілося, але нас запевнив підрядник - те , що не допрацювали, дороблять. Кошти вже на рахунку університету. Тобто, це той випадок - держава свою функцію на 100 відсотків виконала по університету", - зазначив Сергій Рудик, народний депутат.

Якщо будівництво йтиме за планом, в університеті сподіваються, що новий навчальний рік студенти розпочнуть уже в оновленому крилі корпусу.