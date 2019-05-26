В Киеве возле ночного клуба иностранцы устроили перестрелку [ Редактировать ]
В Киеве на Лебедева-Кумача произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы, передает golos.ua.
Отмечается, что инцидент произошел у одного из ночных клубов, который расположен среди общежитий. Отмечается, что происшествие обошлось без жертв.
Фото: dtp.kiev.ua
Ранее сообщалось, что под Киевом два иностранца похитили мужчину и требовали выкуп, а также в столице застрелили парламентского советника.
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