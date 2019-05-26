В Киеве на Лебедева-Кумача произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы, передает golos.ua.

Отмечается, что инцидент произошел у одного из ночных клубов, который расположен среди общежитий. Отмечается, что происшествие обошлось без жертв.

Фото: dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом два иностранца похитили мужчину и требовали выкуп, а также в столице застрелили парламентского советника.