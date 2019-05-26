У Львові сьогодні відзначили День Героїв України. Тисячі містян і гостей пройшли головними вулицями. А студенти організували забіг.

Була на заходах і наша Христина Гашенко.

Село Білогорща. Біля пам'ятника Романові Шухевичу студенти-спортсмени Львівського державного університету фізичної культури. Із смолоскипом у руках та українськими прапорами починають забіг. Із села стартують перші 9 учасників. Естафету передадуть своїм колегам через півтора кілометра. І так 10 разів.

"Ми - всі спортсмени. Вважаю, що саме таки чином можна вшанувати пам'ять героїв нашої країни", - відзначив Олександр Мацях, учасник забігу.

14-кілометрівку завершують на Личаківському цвинтарі. На полі почесних поховань. Разом із іншими львів'янами тут вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні та учасників АТО.

Запалити лапмадку та помолитися сюди прийшли матір та брат загиблого героя Володимира Труша. Він загинув три роки тому в Авдіївці.

"Він залишив все, діти, жінку, а пішов захищати батьківщину. Казав: "я там маю бути і все". І міг прийти, бо він - викладач. Президент був видав закон, щоб не брати викладачів, а він документи навіть не хотів подавати, казав: "а як я залишу і поїду додому", - розповідає Надія Труш, мама учасника АТО.

Поруч моляться за своїх побратимів учасники АТО.

"Це день пам'яті за теперішніми новочасними героями. Для нас - це день, коли ми вже 5 років тому відчули відчутні втрати за нашими побратимами", - зазначив Володимир Правосудов, учасник АТО.

Про новітніх героїв України згадали і біля пам'ятника Степану Бандері. Тут на віче зібралися тисячі львів'ян. Саме з цієї площі жителі міста та області пройшлися до пам'ятника Шевченкові, що у центрі Львова. Очолили ходу ветерани УПА. Поруч ішли учасники АТО та рідні Героїв Небесної Сотні. У руках несли як маленькі прапори так і розгорнули кількаметровий український стяг.

"Ми народилися в Сибіру, там де проходили заслання і відсиджували в тюрмах наші батьки. І тому, ми - як їхні спадкоємці, - не можемо не приймати участь у таких величавих подіях і які присвячені українським героям", - наголосила Галина Семчишин, учасниця ходи.

У центрі міста біля площі Шевченка до вшанування Дня Героїв долучився оркестр Національної академії сухопутних військ. Військовослужбовці виконали спеціально відібрані з українського репертуару музичні твори.