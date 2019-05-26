Українська столиця святкує День народження. Києву виповнилося 1537 років. Традиційно, відбулися святкові заходи. Із самого ранку кияни та гості міста пробігли "Марафон під каштанами". То ж хто став переможцем, і яка головна мета змагань? Богдан Вербицький розповість.

Дорослі й діти, студенти й викладачі, кияни та гості міста. У традиційному на день Києва вже 27 пробігу під каштанами візьмуть учать більше як 10 тисяч учасників головна мета заходу - благодійність.

"Мы собираем деньги для тех, кому они нужны. И вот последние 18 лет мы помогаем Центру детской кардиологии и кардиохирургии", - зазначила Ірина Кузнєцова, організатор "Пробігу під каштанами".

Для участі в благодійному забігу кожен охочий мав зробити благодійний внесок - 200 гривень. Однак перед початком змагань - "марафон" малюків! Завдовжки 10 метрів.

"Мы участвовали в первом забеге и выиграли!"

Це перший марафон маленької Вероніки. Тато дівчинки зізнається, перемога в забігу - заслуга батьків.

"Просто, мама у нас два напівмарафони пробігла за своє життя, я думаю, що це вже в нас така сімейна традиція. На генетичному рівні передається", - говорить Олексій, тато учасниці "Пробігу під каштанами".

Бігли марафон і люди з інвалідністю. У них своя першість. Дмитро - справжня легенда "Марафону мужніх". Чоловік долає дистанції в 42 кілометри.

"Тридцать таких марафонов я уже пробежал. И десять полумарофонов по 21 километру. Начинал, помню, - тридцатым прибегал, с первых самых. Постепенно, постепенно. Постоянные тренировки, постоянные. И желание, если есть желание - тогда можно всего достичь", - зазначив Дмитро Васильцов, учасник "Марафону мужніх".

Чоловік зізнається, найскладніше тренування - це дорога на змагання.

"Мы едем на электричке. Там где вообще ничего не оборудовано, не сделано. Чисто это так, с помощью людей, на энтузиазме", - говорить Дмитро Васильцов, учасник "Марафону мужніх".

Участь у благодійному забігу беруть цілими колективами. Приміром, команда університету Шевченка.

"Це викладачі, студенти, співробітники, діти викладачів, і вся наша команда. Це благодійний такий забіг, тому ми підтримуємо ідею цього забігу", - наголосила Альона Вікулова, асистент кафедри менеджменту інноваційної та інформаційної діяльності економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Узяв участь у марафоні й київський міський голова Віталій Кличко. На футболці у мера номер "1". Однак Кличко зізнається, стати першим у забігу - для нього - не обов'язково.

"Сьогодні я приєднуюсь символічно. Дистанцію всю пробіжу, але показувати, що я найсильніший... - я вже всім довів, що більше доводити? Хай молоді хлопці та дівчата показують, що вони найсильніші. А їх буду підтримувати", - запевнив Віталій Кличко, київський міський голова.

П'ятикілометрову дистанцію першим здолав Володимир. Результат приголомшує.

"П'ятнадцять, п'ятнадцять. Головне не змагатися, а задоволення. Я дуже задоволений. Мої друзі біжать, партнери поряд. Я просто трошки швидше, вони доганяють, але дуже задоволений, що це благодійний пробіг", - наголосив Володимир Захарчук, учасник "Пробігу під каштанами".

Загалом організаторам вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень.