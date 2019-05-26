Уже незабаром в Україні стартує сезон відпусток. Хтось мріє вирушити на море, хтось - у гори. І частиною запланованого відпочинку є екскурсії.

Як зробити, щоб відвідини туристичних місць були ще й безпечними. Розповість Мар'яна Мартин.

Страшна трагедія на Івано-Франківщині, що сталася ще 6 травня, неабияк налякали любителів екскурсій. Тоді автівка з туристами злетіла в річку із 40-метрового урвища. Троє людей загинули, більше як десятеро - постраждали. Транспорт розбитий ущент.

Чи був автомобіль у належному технічному стані, чи мав водій право на перевезення стількох осіб, чи можливо організатор групи зекономив на безпеці - з'ясовували слідчі.

Плануючи схожий гірській маршрут Закарпаттям, менеджер із туризму Вікторія розповідає: перевізника потрібно обирати дуже ретельно.

"У нас був визначений екскурсовод. Оглянув машини, які будуть надавати нам послуги. Також вони показали йому посвідку, що в них машина переобладнана і має право перевозити людей", - розповідає Вікторія Калай, менеджер із туризму.

Особливо увагу необхідно звертати на документи водія, ліцензії. Також потрібно перевірити комплектацію автобусів.

"Воно просто регулюється, ось ця штука. Піднімається вверх-вниз. Все. Кондиціонер, обдув", - показує Андрій, водій туристичного автобуса.

Перед тим як вирушити за маршрутом, водій Андрій проходить медичний огляд. А його автобус - перевірку технічного стану.

"Коли поганий автобус - його просто не замовляють наступний раз. От і все. Стараємося тримати якусь марку", - зазначив Андрій, водій туристичного автобуса.

Та чи всі так відповідально ставляться до своєї роботи? Як дізнатися чи автобус справний? За законом, усіх перевізників мають контролювати працівники "Укртрансбезпеки". Однак порушення виявляють тільки під час дорожніх рейдів:

"Відділ безпеки дорожнього руху, старший лейтенант. Покажіть ваші документи на дане перевезення".

А все через мораторій на перевірки малого й середнього бізнесу, який запровадили ще в серпні 2014 року. У січні 2019-го його скасували. Проте інспектування в "Укртрансбезпеці" не відновили.

"З 2019 року перевірка ліцензійних умов поновлена. Затверджені плани. Чекаємо розроблення нормативних документів, і будуть поновлені всі перевірки суб'єктів господарювання", - наголосив Сергій Кейс, заступник начальника управління "Укртрансбезпеки" в Закарпатській області.

Нерідко правоохоронці виявляють водіїв, які працюють без ліцензії.

"Під час рейдових перевірок ми виявляємо нелегальних перевізників. Відповідно, до них складається адміністративний протокол. Відповідальність за дане порушення передбачена статтею 164 і накладається адміністративно-господарський штраф за рішенням суду від 17-34 тисяч", - зазначив Сергій Кейс, заступник начальника управління "Укртрансбезпеки" в Закарпатській області.

Щоб омріяний відпочинок залишив тільки хороші враження, туристам радять через електронний кабінет перевізника проконтролювати, чи має він ліцензію на транспортування туристичних груп.