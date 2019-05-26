Прем'єрські перегони у Великій Британії стають дедалі цікавішими. Уже вісім політиків висловили намір балотуватися. Хто привніс головну інтригу у вибори прем'єр-міністра і яка підступна історія об'єднує двох головних претендентів - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Їх охрестили "архітекторами Брекзиту". Борис Джонсон і Майкл Гоув були найзатятішими агітаторами за вихід із ЄС напередодні референдуму три роки тому. Працювали разом і злагоджено. Та розбраталися після перемоги "Брекзиту" у боротьбі за прем'єрське крісло.

"Коли ми будували команду й намагалися зробити все, щоб Борис Джонсон став прем'єр-міністром, я зрозумів, що не можу рекомендувати його на цю посаду. Тож висунув свою кандидатуру", - наголосив Майкл Гоув, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Цю заяву назвали "ножем у спину" колишнього мера Лондона. Після зради спільника, Борисові Джонсону не лишалося іншого, як зняти свою кандидатуру. Сам Гоув ще тоді визнав: йому бракує харизми та гламуру, щоб зайняти офіс на Даунінг-стріт,10. Проте має достатньо політичного досвіду - три роки тому він програв Терезі Мей, але зараз знову змагатиметься за головну посаду країни.

"Підтверджую, що запропоную свою кандидатуру на посаду прем'єра. Бо переконаний, що я ладен об'єднати Консервативну партію і очолити цю велику країну", - заявив Майкл Гоув, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Як і у 2016 році, рейтинг Майкла Гоува втричі менший за рейтинг його колишнього друга. Бориса Джонсона готові підтримати понад 30% членів Консервативної партії. І він наразі одноосібний фаворит.

"Колишній міністр закордонних справ, екс-мер Лондона цілих 8 років, Борис Джонсон, однозначно, - вибір членів Консервативної партії. Але, не факт, що він дійде до фіналу. Якщо зважити на історію Консервативної партії, бачимо - на її виборах ніколи не перемагали фаворити", - зазначає Тоні Траверс, професор Лондонської школи економіки.

Причина цьому - самі вибори.

Спочатку голосують 313 депутатів парламенту від Консервативної партії. Чим більше кандидатів на посаду - тим більше разів голосують депутати. У кожному раунді той, хто набрав найменше голосів - "вилітає". І лише коли залишається два кандидати - до виборів залучають усіх 125 тисяч пересічних членів Консервативної партії.

Насправді, прем'єр-міністра британці не обирають. Ним автоматично стає лідер політсили, яка має більшість у парламенті. Зараз ця партія - Консерваторів. І оскільки нинішній прем'єр Тереза Мей оголосила про відставку, її має замінити хтось із соратників.