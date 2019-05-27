Украинская гимнастка Ангелина Радивилова получила две серебряные и одну золотую награду на Кубке мирового вызова (World Challenge Cup) в хорватском Осиеке. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Накануне, 26 мая, спортсменка заняла второе место в вольных упражнениях и завоевала "золото" на бревне.

А 25 мая в финале на опорном прыжке Радивилова стала второй со средней оценкой за два прыжка 13.667.

Еще одна представительница сборной Украины по спортивной гимнастике, Яна Федорова, завоевала бронзовую награду с оценкой 12.667.

Раньше сообщалось о том, что в Нидерландах арбитр сам забил гол. А также во время ралли трагически погиб знаменитный гонщик.