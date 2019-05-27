Дикий кабан устроил переполох в столовой (видео) [ Редактировать ]
В одной из китайских столовых произошел курьезный инцидент: внутрь помещения забежал дикий кабан, снося на ходу табуреты. Животное залезло под стол и начало доедать упавшую на пол пищу, пока посетители разбегаются в разные стороны, сообщает "Сегодня".
Как сообщается, инцидент случился в городе Нинбо, провинция Чжэцзян. Вероятно, дикий кабан пробрался на кухню через черный ход и пытался убежать через окно. Зверь оказался таким большим, что не пролез в проем и разбил стекло. Позже животное выбежало из столовой, столкнулось с группой фермеров и напало на одного из них. В результате кабана убили, а мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.
"Я услышал крики людей и решил, что кто-то спорит. Я пошел взглянуть и увидел дикого кабана, забегающего в комнату, - вспоминает сотрудник, пожелавший сохранить анонимность. - Я побежал, и крикнул всем остальным бежать".
Раньше сообщалось о том, что в Китае запечатлели уникальную панду-альбиноса. А также зайцы устроили боксерский поединок посреди дороги.
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