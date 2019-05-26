В Китае впервые обнародовали первый в мире снимок гигантской панды-альбиноса, сделанный в естественных условиях, передает "Униан".

Отмечается, что снимок был сделан в китайском национальном заповеднике Вэньчуань-Улун. На снимке видны уникальные особенности животного - белоснежная шерсть и когти и красные глаза.

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По словам ученого Пекинского Университета Ли Шеня, это первый случай, когда полноценная дикая панда-альбинос попала в объектив камеры. По мнению специалиста, возраст животного - от одного до двух лет. Судя по снимку, панда физически сильная, и мутация не оказала существенных эффектов на ее активность или способность к размножению.

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