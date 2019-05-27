Віталій Кличко звинуватив у пошкодженні нового мосту вандалів [ Редактировать ]
На новому пішохідному мосту у Києві пошкоджено захисну скло-плівку. Основа гартоване скло не постраждало. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у "Фейсбуці".
І додав - зіпсовані елементи замінять протягом доби. Щодо причин пошкодження, то за словами мера, це міг бути акт вандалізму. Він припустив, що міст обстріляли знизу, внаслідок чого скло і тріснуло.
Міський голова також звернувся до правоохоронних органів, щоб ті з'ясували причини інциденту. Наразі для громадян перекрили всі ділянки зі склопакетами.
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