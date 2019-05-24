Комедийный актер Евгений Кошевой рассказал, как дальше сложится судьба "Квартала" без Владимира Зеленского, сообщают "Новости Украины".

Кроме этого, Кошевой сообщил, что теперь будет он стоять у руля их проекта. При этом, актер отметил, что управлять империей будет нелегко, однако вся их команда справится с любыми трудностями.

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"Управлять будет теперь сложно, а как вы думали? Управлять империей, которую построил человек, стоявший у истоков и потом передал ее в мои руки. Я, конечно, не думаю, что я буду управлять один, лично", - рассказал Кошевой.



Евгений также отметил, что если дела в студии уже совсем будут идти худо, то тогда они будут обращаться к Владимиру Зеленскому.

"У нас есть творческий коллектив. Все вместе я думаю, мы не упадем в грязь лицом перед господином президентом и, скажу так, не испортим лицо студии за эти пять лет. У нас в коллективе достаточно людей, которые понимают, как идут и должны идти дела "Квартала". Но если прям совсем будет худо, то конечно, придется обратиться за советом к президенту. Мы будем записываться к нему на прием, по протоколу, как положено", - подытожил Кошевой.

Раньше сообщалось о том, что жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети.