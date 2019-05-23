Дядю Жору обокрали (видео) [ Редактировать ]
Известный украинский телеведущий, который выступает под псевдонимом Дядя Жора, пожаловался на неудачное утро.
"Утро началось не очень весело. Злые людишки разбили стекло и украли сумку! Причем спортивную поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он.. оно!
Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня!", - написал телеведущий.
Утро началось не очень весело 🤨😤🤷♂️ злые людишки разбили стекло и украли сумку! 🚘 Причём спортивную🤦♂️🥊 поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он.. оно! Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку☝️ Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!)💜 #дядяжора #утро #авто #проблема
Публикация от ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника🔥 (@dyadya_jora)
Раньше сообщалось о том, что Потап раскрыл тайну о свадьбе с Каменских. А также Каменских заподозрили в беременности.
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