Известный украинский телеведущий, который выступает под псевдонимом Дядя Жора, пожаловался на неудачное утро.

"Утро началось не очень весело. Злые людишки разбили стекло и украли сумку! Причем спортивную поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он.. оно!

Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня!", - написал телеведущий.

Раньше сообщалось о том, что Потап раскрыл тайну о свадьбе с Каменских. А также Каменских заподозрили в беременности.