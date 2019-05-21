"Супер семейка": Юрий Ткач показал жену и дочку (фото) [ Редактировать ]
Известный украинский комик Юрий Ткач часто радует поклонников новыми фото. Еще чаще - семейными. Этот раз не стал исключением - Юрий опубликовал фото с женой и дочкой, чем покорил поклонников.
Фанаты то идело комментировали новое фото артиста: "Доця - огонь. Вся в папу", "Крутая фотка", "Нереальные", "Такие милые", "Супер семейка".
Раньше сообщалось о том, что Тодоренко в купальнике нарвалась на критику, а также опубликовала милое фото с сыном.
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