Известный украинский комик Юрий Ткач часто радует поклонников новыми фото. Еще чаще - семейными. Этот раз не стал исключением - Юрий опубликовал фото с женой и дочкой, чем покорил поклонников.

Фанаты то идело комментировали новое фото артиста: "Доця - огонь. Вся в папу", "Крутая фотка", "Нереальные", "Такие милые", "Супер семейка".

Раньше сообщалось о том, что Тодоренко в купальнике нарвалась на критику, а также опубликовала милое фото с сыном.