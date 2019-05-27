У Литві на виборах президента перемагає незалежний кандидат [ Редактировать ]
У Литві на виборах президента перемагає незалежний кандидат ҐітАнас НаусЕда.
У другому турі він набирає 72 відсотка голосів, а його суперниця - колишня очільниця мінфіну Інґріда Шимоніте - 28 відсотків. Під час виборчої кампанії Науседа неодноразово підкреслював свою проєвропейську позицію та прихильність до НАТО. І наголошував, що не збирається зустрічатися з Путіним, допоки Росія не виведе свої війська з анексованого Криму.
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Литву очолить Ґітанас Науседа
У Литві на виборах президента перемагає Ґітанас Науседа. За результатами підрахунку більшості бюлетенів, у другому турі економіст та екс-радник голови литовського банку набирає майже 70 відсотків голосів, а його суперниця екс-міністерка фінансів Інґріда Шимоніте - понад 28 відсотків
Президентом Литви стає Ґітанас Науседа
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