Над Україною пролетіли 60 супутників "Старлінк" компанії Ілона Маска "SpaceX".

Запуск у космос, у рамках глобального інтернет-проекту, відбувся минулого четверга, з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія Falcon-9. В Україні супутники помітили напередодні над Києвом, Львовом та Харковом.

Нагадаю, раніше NASA підписало контракт із компанією Маска на суму 61мільйон доларів щодо запуску космічного апарата, який спробує знищити потенційно небезпечні для Землі астероїди.