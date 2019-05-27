Завдання уряду добросовісно сплачувати борги. Про це заявив прем'єр-міністр. Володимир Гройсман вважає - Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка виконує свої зобов'язання.

Це допоможе уникнути економічної кризи. Бо навіть розмови про невиконання зобов'язань перед міжнародними партнерами не додають стабільності. Глава уряду також наголосив: борг, що зараз витягує гроші з бюджету, - це надбання минулих років.

"Cтратегія, яку обрав мій уряд, і я як прем’єр-міністр є абсолютно виправданою - розумне управління боргом. І хочу вам сказати, що за цей період державний борг зменшився з 80 ВВП до 59. І стратегія полягає в тому, що ми маємо взагалі мінімізувати борг, щоб він не мав таке серйозне навантаження на державний бюджет країни", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.