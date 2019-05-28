У Польщі юнак увірвався до школи та відкрив вогонь по учнях. Стрілянина сталась у містечку Брест-Куявський. Невідомий у масці увійшов до навчального закладу та кинув шумові петарди, після чого відкрив вогонь. Поранення в живіт отримала прибиральниця. Постраждала також 11-річна учениця. Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учень цієї школи. Відомо, що він проходив психіатричне лікування.

"Двох людей шпиталізували. Ученицю цієї школи, її відправили до лікарні у Торуні, та прибиральницю. Її відвезли до міської клініки у Влоцлавек. Їхньому життю нічого не загрожує, проте вони все ще в лікарнях, наразі медики їх обстежують", - говорить Мірослав Ельшковскі, правоохоронець.