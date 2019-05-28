У Британії стає дедалі популярнішим рестлінг ногами [ Редактировать ]
У Британії дедалі популярнішим стає незвичний вид спорту рестлінг ногами. Як відбувалися цьогорічні змагання та хто отримав "золоту ступню" знає Оксана Гашева.
У армрестлінгу з'явився конкурент "турестлинг". Цей вид спорту ідентичний традиційному рукоборству. Лише з тією різницею, що в ньому беруть участь не руки, а ноги. Рестлери сідають один навпроти одного, фіксують щиколотки на спеціальній підставці та намагаються виштовхнути стопу суперника. Грають в три раунди, змінюючи ноги. Кожному поєдину передує особлива підготовка - огляд на наявність травм і грибкової інфекції. Та окрім цього, спорстмени мають ще й власний підготовчий "ритуал".
"Люди по-різному готуються. Я заради змагань під корінь зрізав нігті на ногах. У кожного з нас є свій особливий ритуал. Якщо ти щиро відданий боротьбі, - без цього не обійтися", - говорить Бен Вудроф, учасник змагань.
Поборотися за "золоту стопу" може кожен, хто здужає. Серед жінок перемогу цьогоріч здобула. Ліза Шентон на прізвисько "Швидконога". А чемпіоном серед чоловіків знову став Алан Неш, якого кличуть "Гидкий". Наразі він - абсолютний лідер за кількістю перемог.
"Я займаюсь цим видом боротьби вже 25 років. В мене була невелика перерва, однак за ці роки я завоював 15 світових титулів. А з сьогоднішнім їх буде вже 16. І я не збираюся на цьому зупинятися", - говорить Алан "Гидкий" Неш, переможець.
Чемпіон стверджує: запорука перемоги - хороша фізична підготовка та хитрість. Однак з кожним роком тренуватися чоловікові все складніше. Каже роки беруть своє. Тож Неш вже почав готувати собі заміну - свого сина.
"Він швидко вчиться. Ще кілька років і стане переможцем", - говорить Алан "Гидкий" Неш, переможець у боротьбі ногами.
Незвичні змагання проводять з 1976 року. Їх незмінне місце - паб у селищі Фенні Бентлі, що у центральній Англії.
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