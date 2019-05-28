Температура на поверхности Венеры достигает 460 градусов Цельсия, а атмосферное давление выше земной в 93 раза, сообщает hi-news.ru.

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Астрономы утверждают, что миллиарды лет назад планета была намного гостеприимнее, и на ее поверхности даже существовали огромные океаны жидкой воды. Именно они и превратили Венеру в "адское" место - это было доказано в ходе компьютерной симуляции, проведенной международной группой ученых при поддержке NASA.

Экстремальные условия Венеры связаны с тем, что она вращается в противоположном направлении от Земли, причем крайне медленно. В то время, когда нашей планете для совершения одного вращения вокруг своей оси требуется 23 часа 56 минут и 4 секунды, Венера тратит на это целых 243 дня. Как следствие, на планете практически нет изменений температуры ни днем, ни ночью - на ней всегда настолько горячо, что можно расплавить свинец.

Ранее сообщалось, что звездопад Тауриды может быть опасным для Земли.