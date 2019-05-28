В четверг, 30 мая, голосование перед внеочередными парламентскими выборами за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и состав Кабинета министров Украины может не состояться из-за отсутствия народных депутатов в сессионном зале. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат Вадим Денисенко, передает "РБК-Украина".

Парламентарий подчеркнул, что многие народные депутаты уже работают в избирательных округах.

"Большинство фракций еще не сделали ни одного заявления, будут ли они голосовать за отставку Кабмина. Гройсман написал заявление об отставке. Но пока я не вижу сегодня физически 226 депутатов. Будет ли в четверг 226 человек? Я даже не могу представить себе. Многие депутаты уже работают в избирательных округах", - заявил Денисенко.

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Заместитель главы комитета по вопросам правовой политики Леонид Емец также высказал опасения, что голосов за отставку Кабмина может не хватить из-за отсутствия депутатов в зале.

"Я еще ни от кого не слышал, чтобы кто-то был против. Если народные депутаты будут в зале в четверг, проголосуют", - заявил Емец.

По его словам, народные депутаты сейчас находятся на заседаниях ПАСЕ или заняты проведением избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Гройсман рассказал о своем политическом будущем, а также что в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.