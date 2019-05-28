Магнитные бури: прогноз на 28 мая [ Редактировать ]
Активность Солнца достаточно понижена, магнитосфера не возбуждена. Следовательно, беспокоиться метеозависмым людям 28 мая не о чем. Периодические возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие, магнитных бурь не ожидается, передает Joinfo.ua.
Вероятность магнитных бурь - 3%;
Скорость солнечного ветра - 338,0 километра в секунду;
Плотность - 4,2 протона на сантиметр кубический;
Число солнечных пятен - 0.
Раньше сообщалось о том, что Украину "атакуют" сильные магнитные бури. А также читайте, как уберечь себя во время магнитных бурь.
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