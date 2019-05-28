США призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе интернет-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Волкер напомнил, что Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе и захватила моряков.

"Мы полностью поддерживает решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков. С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их России. Мы призываем (Россию, - ред.) немедленно их освободить", - заявил он.

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При этом он констатировал, что у России нет намерений выполнять это решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.

Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.