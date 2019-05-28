В Україні припинять лікувати глиною [ Редактировать ]
Українців більше не лікуватимуть ваннами з глиною та електрофорезом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Відтепер з'являться нові посади - лікар фізичної та медичної реабілатації, фізичний терапевт та ерготерапевт. За словами Супрун, це допоможе підвищити якість видужання хворих, адже медики застосовуватимуть доведені, а не сумнівні народні методи реабілітації.
по теме
В Україні за тиждень півтори тисячі людей захворіли на кір
Майже півтори тисячі українців занедужали на кір минулого тижня. З них понад 800 діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Від ускладнень померли 17 людей. За кількістю хворих - лідирує Рівненщина. Там цьогоріч вірус підхопили більше трьох з половиною тисяч жителів
На жіночому форумі обговорили проблеми Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології потребує негайного ремонту. Допомогти лікарні взялися жінки. Де візьмуть гроші?
Известная украинская певица оказалась на костылях (фото)
За несколько дней до большого концерта в Киеве серьезно повредила ногу
Украину "атакуют" сильные магнитные бури
Население Украины предупреждают о том, что страну накроют сильные магнитные бури