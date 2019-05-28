Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я

Українців більше не лікуватимуть ваннами з глиною та електрофорезом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Відтепер з'являться нові посади - лікар фізичної та медичної реабілатації, фізичний терапевт та ерготерапевт. За словами Супрун, це допоможе підвищити якість видужання хворих, адже медики застосовуватимуть доведені, а не сумнівні народні методи реабілітації.