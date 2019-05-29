У Вінниці зоозахисник облаштував вдома притулок для тварин [ Редактировать ]
Небайдужий до пернатих і чотирилапих. Герой нашого наступного сюжету тримає у себе вдома 22 птахи, стільки ж котів і ще й лисеня. Усі вони потрапили до зоозахисника із травмами, яких зазнали у дикій природі.
Як волонтер доглядає за ними - у сюжеті Гліба Гаврилова.
Вінниця. Звичайна багатоповерхівка. Тут мешкає зоозахисник. За фахом масажист, а у вільний час займається порятунком тварин та доглядає їх.
Серед них - їжаки, білки, косулі, лелеки та навіть лисиці. Частина й досі мешкають у квартирі волонтера.
Олександр розповідає, першу тварину врятував 5 років тому. Відтоді, усі вилікувані звірі та птахи - постійні гості в його помешканні.
Зоозахисник годує підопічних тричі на день. Спочатку частує птахів, потім котів. Чотирилапі у Сашка самостійні, а ось до кожного птаха потрібен особливий підхід. Їдять пернаті не все, та й вимагають особливої техніки годування.
Утім, деяких птахів зоозахисник не наважується залишати вдома.
№У більшості випадків, вони залишаються в мене, якщо це дрібні птахи. Якщо це великі птахи, наприклад, лелеки, канюки, ворони, сови, - то я їх передаю до центрів реабілітації, до приватних притулків, які можуть їх прийняти", - розповідає Олександр Островський, зоозахисник.
Зараз у Саші проживають понад 40 "улюбленців". У кожного - своє ім'я та своя історія. Здебільшого, птахи потрапляють до господаря травмовані. У сови, яку нещодавно взяв на догляд - черепно-мозкова рана, а на курку Кімору - накинулися собаки. Коти у юнака теж з вадами - є і сліпі, і глухі.
Окрім птахів та котів, вінницький зоозахисник дбає і про хижаків. За день до знімання Саші принесли покалічене лисеня. Зараз хлопець лікує його та відгодовує. Після - відпустить на волю або прилаштує в заповідник.
Хлопець розповідає: іноді тварин приносять небайдужі, але часто доводиться виручати їх з біди самотужки.
"Один раз доводилось звертатись до МНС - ми діставали кішку, яка застрягла між гаражами, тоді на рятувальну операцію пішло десь 8 годин. По диким птахам, тваринам у Вінниці не працює ніхто, крім мене", - розповідає Олександр Островський, зоозахисник.
Вже за цей рік зоозахисник врятував 50 тварин. А за весь час, каже хлопець, їх назбираються сотні. Понівечених тварин він рятуватиме і далі, у планах - створити власний центр з допомоги диким тваринам.
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