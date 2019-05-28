"Не могу поверить, что я выжила": известную актрису укусила лошадь (видео) [ Редактировать ]
Популярная актриса Джессика Честейн поделилась с поклонниками забавным видео. Актриса показала, чем закончилась ее встреча с лошадью.
Звезда фильмов "Интерстеллар", "Багровый пик" и "Люди Икс: Темный Феникс" оказалась в неловкой ситуации. Джессика прогуливалась по городу и увидела запряженную в повозку лошадь. Актриса спросила владельца, можно ли ее погладить. После этого животное укусило Честейн за грудь.
После этого Джессика отказалась трогать лошадь. "Не могу поверить, что я выжила", - написала звезда в Instagram. В комментариях подписчики пошутили, что у животного хороший вкус.
I can’t believe that I survived.
Публикация от Jessica Chastain (@jessicachastain)
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