Популярная актриса Джессика Честейн поделилась с поклонниками забавным видео. Актриса показала, чем закончилась ее встреча с лошадью.

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Звезда фильмов "Интерстеллар", "Багровый пик" и "Люди Икс: Темный Феникс" оказалась в неловкой ситуации. Джессика прогуливалась по городу и увидела запряженную в повозку лошадь. Актриса спросила владельца, можно ли ее погладить. После этого животное укусило Честейн за грудь.

После этого Джессика отказалась трогать лошадь. "Не могу поверить, что я выжила", - написала звезда в Instagram. В комментариях подписчики пошутили, что у животного хороший вкус.

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