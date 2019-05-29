США попередили Росію про неприйнятність авіаударів у Сирії [ Редактировать ]
Сполучені Штати попередили Росію про неприйнятність авіаударів у Сирії. Офіційний Вашингтон стурбований невибірковими атаками сил Башара Асада за підтримки російської авіації у північно-зіхідній частині країни. Про це повідомила речниця Держдепку США Морган Ортагус.
За її словами, ракетні обстріли зачіпають не лише анклави бойовиків, а й цивільних людей. За останні кілька тижнів там загинуло вже понад 2 сотні мирних жителів, зокрема й десятки дітей.
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