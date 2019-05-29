На суднобудівному заводі зайнявся пришвартований корабель [ Редактировать ]
Пожежа на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському".Зайнялося вранці на пришвартованому кораблі. За даними ДСНС, там проводили зварювальні роботи.
Вогонь вдалося швидко локалізувати. ГРАФ Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Тепер фахівці встановлюють причини загоряння.
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