МОЗ неефективно використовує бюджетні кошти - Олег Ляшко [ Редактировать ]
Поки українці помирають від раку, на складах псуються медикаменти. На мільйони гривень утилізовано ліків, термін придатності яких сплив. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Нардеп вважає - це свідчить про те, що МОЗ неефективно використовує бюджетні кошти. І посилається на звіт Рахункової палати.
"Ми бачимо десятки мільярдів гривень - кошти, переведені на рахунки зарубіжних компаній, які роками крутяться за кордоном, не завозять ліки, не освоюють вчасно бюджетні кошти і люди через це помирають. Тому ми вимагаємо відставки Уляни Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров’я. Ми вимагаємо від правоохоронних органів порушення кримінальних проваджень за неефективне використання бюджетних коштів ", - говорить Олег Ляшко, лідер Радикальної партії
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