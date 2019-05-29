Поки українці помирають від раку, на складах псуються медикаменти. На мільйони гривень утилізовано ліків, термін придатності яких сплив. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Нардеп вважає - це свідчить про те, що МОЗ неефективно використовує бюджетні кошти. І посилається на звіт Рахункової палати.

"Ми бачимо десятки мільярдів гривень - кошти, переведені на рахунки зарубіжних компаній, які роками крутяться за кордоном, не завозять ліки, не освоюють вчасно бюджетні кошти і люди через це помирають. Тому ми вимагаємо відставки Уляни Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров’я. Ми вимагаємо від правоохоронних органів порушення кримінальних проваджень за неефективне використання бюджетних коштів ", - говорить Олег Ляшко, лідер Радикальної партії