Неанонсированная функция двойной потоковой передачи аудио позволит подключать к смартфону сразу две пары беспроводных наушников AirPods, сообщает Macotakara.

Как сообщает 4PDA, обе пары наушников смогут действовать отдельно: например, первый пользователь сможет прослушивать музыку, а второй - взаимодействовать с голосовым помощником на смартфоне.

Какие смартфоны получат новую функцию? Будет ли данная функция общей для всей обновленной линейки или ее будут поддерживать только флагманские модели, не уточняется.

Ранее сообщалось, что iPhone подорожают на 160 долларов. Кроме того, сеть попали макеты новых iPhone XI и iPhone XI Max.