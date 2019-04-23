В сеть попали макеты новых iPhone XI и iPhone XI Max (фото) [ Редактировать ]
В китайской социальной сети Weibo появились фотографии макетов двух новых iPhone 2019 года. По всей видимости это и есть те самые iPhone XI и iPhone XI Max, пишет semobile.
Как видно на снимках, устройства получат вырез на экране. Кроме этого, фотографии подтверждают, что обе новинки оснастят камерой с тремя модулями. Предположительно, первый - основной, второй - телеобъектив, третий - сенсор глубины с поддержкой технологии Time of Flight (ToF) или обычный "ширик".
Смартфоны будут отличаться диагоналями дисплеев. Также им приписывают наличие новых матовых расцветок, аккумулятор на 3500-4000 мАч, порт для зарядки USB-C вместо Lightning и защиту от воды по стандарту IP68.
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