Дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу визнали винною у нецільовий витраті державних грошей. Як встановило слідство, вона бюджетним коштом замовляла доставку їжі додому, хоча в резиденції працював кухар. Судовий процес триває з жовтня.

Спершу сімейство Нетаньягу звинувачення відкидало, але зрештою дружина керівника уряду визнала провину та заплатить 15 тисяч доларів штрафу.