Дружину прем'єр-міністра Ізраїля визнали винною у розтраті державних грошей [ Редактировать ]
Дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу визнали винною у нецільовий витраті державних грошей. Як встановило слідство, вона бюджетним коштом замовляла доставку їжі додому, хоча в резиденції працював кухар. Судовий процес триває з жовтня.
Спершу сімейство Нетаньягу звинувачення відкидало, але зрештою дружина керівника уряду визнала провину та заплатить 15 тисяч доларів штрафу.
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