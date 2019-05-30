Через монополію в українській енергетиці вже з 1 липня заплатить кожен українець. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк.

"Хліб, крупи, цукор, і будь-який інший товар, в ціну якого закладено електроенергію, можуть різко подорожчати. З 1 липня нові правила роботи енергоринку змусять державний "Енергоатом "поставляти свою дешеву електроенергію населенню, а промисловим споживачам доведеться йти на уклін до головного власника українських теплових електростанцій - Ріната Ахметова. І він буде вільний встановлювати на свою електроенергію нічим не обмежену ціну. Очікуване зростання тарифу в декілька разів дасть Ахметову не тільки 3-5 додаткових бюджетів футбольного клубу "Шахтар". Він дасть йому могутність визначати, кому продавати свою електроенергію дорожче, а кому дешевше"- впевнений експерт.

"Формально такі ж правила діють і в Євросоюзі, де ціна електроенергії визначається вільним ринком. Але там на ринку промислових споживачів електроенергії немає монополізму однієї людини. Антимонопольний комітет України з цього приводу багато років мовчить. І це дуже дороговартісне мовчання. За нього заплатять українці націнкою на товари першої потреби, на проїзд у транспорті, і на інші щоденні витрати"- вважає Давидюк.

"Скасування драконівського закону, який вигідний монополістові, вже розглядають у парламенті. Але навіть якщо закон скасують, це не зніме величезної проблеми, пов'язаної з монополізмом, який забезпечує апетити найбагатшого українця" - переконаний політолог.