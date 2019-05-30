Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира [ Редактировать ]
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году, передает "Униан".
Рейтинг возглавил "Реал", который оценивается в 4,239 миллиарда долларов. На втором месте - "Барселона", ее стоимость - 4,021 миллиарда долларов. Замыкает тройку английский "Манчестер Юнайтед", который стоит 3,808 миллиарда долларов.
Весь список выглядит следующим образом:
1. "Реал" - 4,239 млрд долларов;
2. "Барселона" - 4,021 млрд долларов;
3. "Манчестер Юнайтед" - 3,808 млрд долларов;
4. "Бавария" - 3,024 млрд долларов;
5. "Манчестер Сити" - 2,688 млрд долларов;
6. "Челси" - 2,576 млрд долларов;
7. "Арсенал" - 2,268 млрд долларов;
8. "Ливерпуль" - 2,183 млрд долларов;
9. "Тоттенхэм" - 1,624 млрд долларов;
10. "Ювентус" - 1,512 млрд долларов;
11. "ПСЖ" - 1,092 млрд долларов;
12. "Атлетико" - 953 млн долларов;
13. "Боруссия" Дортмунд - 896 млн долларов;
14. "Шальке" - 683 млн долларов;
15. "Интер" - 672 млн долларов;
16. "Рома" - 622 млн долларов;
17. "Вест Хэм" - 616 млн долларов;
18. "Милан" - 583 млн долларов;
19. "Эвертон" - 476 млн долларов;
20. "Ньюкасл" - 381 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Forbes назвал самый дорогостоящий бренд.
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