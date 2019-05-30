Ще на один крок наблизиться до стандартів НАТО Українська армія. Радянські військові звання невдовзі мають замінити НАТОвськими. Законопроект, який напередодні, у першому читанні підтримала Верховна Рада, пропонує запровадити нову шкалу армійських і флотських військових звань. Зокрема, скасувати звання "прапорщик", "старший прапорщик", "мічман" та "старший мічман". Натомість, з'являться нові - "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "майстер-сержант" і "головний майстер-сержант"; а на флоті - "старший майстер-старшина" та "головний майстер-старшина".

"За" законопроект проголосував 231 депутат.

"Мета цього закону - це підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ у навчанні і вихованні підлеглого особового складу. І цим законопроектом також визначаються посадові обов'язки для нових посад в ЗСУ. Зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття Збройними силами України взаємосумісності із збройними силами країн - член Альянсу", - зазначила Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради України.