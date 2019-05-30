"Чи ви думаєте, бути прем'єр-міністром просто": Володимир Гройсман зробив заяву [ Редактировать ]
Голосів, аби відправити у відставку прем'єра Володимира Гройсмана та разом з ним весь уряд, сьогодні у парламенті не вистачило. Набралося тільки 97 із 226 необхідних.
"Я чую багато критики на нашу адресу. Деколи вона є справедливою. Чи ви думаєте, я не знаю, не розумію, наскільки складні питання сьогодні в нашій країні? Наскільки людям сьогодні непросто? Чи ви думаєте, просто бути прем'єр-міністром коаліційного уряду, в якому потрібно знаходити конценсусні рішення, які забезпечують стабільність? Але разом з тим, я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили - вони розпочинають зміни", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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