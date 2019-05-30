Акционер и президент крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Николай Злочевский вошел в тройку крупнейших украинских инвесторов, которые больше всего уплатили налогов в украинский бюджет.

Исследование рейтингового проекта "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" базировалось на данных Государственной фискальной службу (ГФС) Украины на основе ранжирования компаний по сумме уплаты всех налогов и сборов во все бюджеты Украины.

Редакция подсчитала, кому принадлежат украинские бизнесы, которые лидируют по уплате налогов в украинский бюджет. В расчет брались данные сотни крупнейших компаний, которые принадлежат именно украинским инвесторам и вошли в ТОП-100 плательщиков налогов ГФС Украины.

В тройку крупнейших физических лиц-собственников украинских бизнесов кроме Николая Злочевского также вошли Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

По итогам 2018 года компании Burisma Group уплатили в украинский бюджет 4,25 млрд гривен. Burisma Group является лидером по уплате рентных платежей (один из ключевых налогов - налог на недра, которые платят газодобывающие компании Украины) среди частных газодобывающих компаний Украины. Только в прошлом году компания уплатила рентных платежей на сумму 2,25 млрд гривен. Часть этих денег направляется в местные бюджеты и значительно расширяет финансовые возможности для развития на местах.

Группа Burisma является лидером газодобывающего сектора Украины не только по уплате налогов, но и по количеству используемых новейших буровых установок американского производства и количеству ежегодно пробуренных скважин. Компании Николая Злочевского обеспечивают работой более 5 000 украинцев, предоставляя одни из лучших условий труда на украинском рынке.