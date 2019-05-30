На Черкащині набирає обертів програма з будівництва міні-футбольних полів у селах та рай-центрах. І ось напередодні Дня захисту дітей такий майданчик відкрили.

Ще не встигли перерізати стрічку, як дітлахи вже кинулися випробовувати новеньке футбольне поле. Жителі Жаботина з нетерпінням чекали на цей майданчик майже два роки. Тому ще за годину до офіційного відкриття місцеві команди почали розминку.

Аби дітям було зручно, поле облаштували поряд із подвір'ям Жаботинської школи. Вчитель фізкультури Вадим Штрих упевнений: цей майданчик - перший крок до спортивного майбутнього села. Каже - повноцінно займатися з дітьми футболом раніше не міг - доводилося грати на полі з натуральним покриттям.

"Дітям подобається, діти задоволені - рівна поверхня, по любій погоді можна грати і в дощ, після снігу. Сніг можна зібрати і грати зимою. Різниця, звісно ж, відчувається", - зазначив Вадим Штрих, викладач фізкультури Жаботинської сільської школи.

Головна перевага поля - штучне покриття. Закупили його ще 2017 року, а от саме будівництво почали цієї весни. Гроші - з державного бюджету.

Нардеп Сергій Рудик активно сприяв у наданні коштів на будівництво. Каже - було важко, але кінцева мета того варта.

"Це вже третє поле в Кам'янському районі. Для маленького району - це гарна історія, і це ще не фінал. А поруч є Смілянський район, Сміла, де будуються такі поля, є кілька сіл Черкаського району - тобто, це стабільна наша програма розвитку спорту", - зазначив Сергій Рудик, народний депутат України.

Одразу після офіційного відкриття на новенькому полі зійшлись у боротьбі 5 юнацьких команд із сіл Кам'янського району. Переможці отримали пам'ятні кубки від Жаботинської сільради, а от народному депутату Сергію Рудику вручили сертифікат Почесного президента спортивного комплексу "Атлант".