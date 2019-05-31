В Днепре BMW на скорости влетел в Renault (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, в Днепре на Сичеславской Набережной в районе дома 29, произошло ДТП с участием BMW кабриолет на еврономерах и Renault Кangoo, передает "Информатор".
Со слов водителя Renault, он выезжал с парковки на набережную и сразу перестроился в крайний левый ряд. В это время, в этом же ряду ехал BMW кабриолет на очень большой скорости. Водитель не успел затормозить и влетел в авто.
От столкновения Renault отлетел в крайний правый ряд и чуть не зацепил пешеходов. Отмечается, что обошлось без пострадавших. В сторону речного порта образовалась огромная пробка, движение транспорта осуществлялось по встречной полосе.
Фото: Информатор
На месте работал полицейский патруль и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что под Тернополем произошло жуткое ДТП, а также в Днепре таксист сбил девочку и скрылся.
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