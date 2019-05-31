Со скоростью 210 км: под Киев произошло жуткое ДТП с BMW (фото) [ Редактировать ]
Под Киевом на Житомирской трассе произошла смертельная авария. Рядом с населенным пунктом Копылов по направлению в сторону Житомира BMW на скорости более 200 километров в час влетела под фуру. Водитель скончался на месте, сообщает "Информатор".
По словам водителя фуры, его транспорт был припаркован на обочине, когда он почувствовал сильный удар. Выйдя, он увидел, что под его грузовым авто находится легковушка, которая фактически полностью оказалась придавленной. Водитель BMW оказался мертв.
Легковая машина загорелась. На место оперативно прибыли сотрудники ГСЧС и ликвидировали возгорание, они же достали авто из под фуры. После чего изъяли и останки тела погибшего.
Владелец грузового автомобиля не пострадал. А на спидометре BMW стрелка остановилась на цифре 210 километров в час. От самого транспорта не осталось живого места. По какой причине погибший летел с такой скоростью, увы, никто не знает. На место приехали его родственники, но они находились в шоковом состоянии и не могли ничего объяснить.
Территорию оградили лентой, следственно-оперативная группа уже начала проводить следственные действия. На месте работали правоохранители, медики и спасатели. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Польше украинские студенты попали в ДТП, а также что в Днепре авто на скорости влетело в остановку.
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