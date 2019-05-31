Після бунту колонію в Одесі законсервують [ Редактировать ]
Колонію в Одесі, де в понеділок спалахнув бунт, хочуть законсервувати, - про це повідомив керівник південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Олександр Малахов.
За його словами, установа не може функціонувати надалі, адже будівля сильно постраждала. Після консервації ув'язнених планують розподілити по інших в'язницях південного регіону. Наразі у колонії оголошено карантин до 7 червня.
Нагадаємо, у понеділок в одній з одеських колоній засуджені влаштували заколот. За попередньою інформацією, через неналежні умови утримання та жахливу якість харчів. Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом службової недбалості.
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