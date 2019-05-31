Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність, - про це повідомили у військовій прокуратурі.

На місці катастрофи напередодні знайшли бортові самописці. Сьогодні вранці їх для розшифровки відправили до Києва.

"Це була друга льотна зміна на цьому тижні. По плану, з 18 години ми проводили польоти. Машина була після капітального ремонту. Польоти виконувались в штатному режимі. Гелікоптер Мі-8 - досить надійна машина. Ну, як ви знаєте, і людський організм часом дає збої, а техніка - тим більше. За певний час зв'язок перервався і поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння, передали координати керівнику", - повідомив Михайло Шур, заступник командира 16 бригади армійської авіації.

"Слідством розглядається декілька версій: в тому числі і технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів - всі ці версії опрацьовуються", - зазначив Юрій Табака, начальник управління військової прокуратури Західного регіону.

Нагадаємо, бойовий вертоліт Мі-8 розбився у ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині. Гелікоптер впав у лісі поблизу села Сестрятин. Сюди він прилетів із аеродрому, що у місті Броди на Львівщині. Належав 16 окремій бригаді армійської авіації ЗСУ. Авіакатастрофа забрала життя чотирьох авіаторів.

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