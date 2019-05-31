Отставка генпрокурора: Разумков рассказал об окончательном решении [ Редактировать ]
Позиция Владимира Зеленского относительно генерального прокурора является однозначной. Вряд ли Юрию Луценко удастся остаться на посту. Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.
Президент отмечает, что глава ГПУ должен иметь юридическое образование.
Однако до парламентских выборов отставку Луценко, вероятно, не будут рассматривать. Разумков отметил, что позиция Верховной Рады понятна ввиду голосования за другие обращения президента.
"Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, состоявшихся в АП", - сказал он.
По его словам, большинство поступило, как обычно - "проголосовало и попыталось на этом пропиариться".
"Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками... Я не думаю, что это будет правильно", – добавил Разумков.
Раньше сообщалось о том, что в партии "Слуга народа" сменили лидера. А также в партии "Европейская солидарность" выбрали лидера.
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