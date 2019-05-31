В четверг, 30 мая, Министерство юстиции Украины зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа". Об этом в Facebook сообщила замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская.

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Им стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, назначенного на должность замглавы СБУ. Соответствующие данные опубликовал сервис Opendatabot.

"Документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии "Слуга народа" поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины", - написала Садовская.

Ранее сообщалось, что в партии "Европейская солидарность" выбрали лидера.

