В партии "Слуга народа" сменили лидера [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, Министерство юстиции Украины зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа". Об этом в Facebook сообщила замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская.
Им стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, назначенного на должность замглавы СБУ. Соответствующие данные опубликовал сервис Opendatabot.
"Документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии "Слуга народа" поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины", - написала Садовская.
Ранее сообщалось, что в партии "Европейская солидарность" выбрали лидера.
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