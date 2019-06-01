Президент Владимир Зеленский провел сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины без участия генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Она отметила, что Луценко не исключили из состава СНБО.

"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила Сарган.

Ранее мы писали о том, что в Администрации президента готовят документы на увольнение Луценко.