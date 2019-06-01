Президент Украины провел заседание СНБО без генпрокурора [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский провел сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины без участия генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Она отметила, что Луценко не исключили из состава СНБО.
"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила Сарган.
Ранее мы писали о том, что в Администрации президента готовят документы на увольнение Луценко.
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